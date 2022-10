Cinq Dijonnais arrêtés après huit mois de cavale pour un cambriolage dans le Doubs

Cinq personnes ont été arrêtées ce lundi, à Dijon, pour un cambriolage commis à Damprichard (Doubs). Les faits se sont produits en février dernier. Six Dijonnais se rendent vers Maîche, dans l'usine Silvant, pour voler du matériel de précision. Ils repartent avec environ 25 000 euros de butin dans une voiture volée sur place, mais sont aperçus par un voisin.

Ce dernier entreprend alors de les prendre en chasse. Finalement, les cambrioleurs décident de s'arrêter à Saint-Hippolyte (Doubs) pour le confronter et lui jettent au visage une tronçonneuse qu'il parvient à éviter. Elle atterrit sur le capot de sa voiture. L'homme ne se laisse pas faire, leur distribue plusieurs coups de poing et fait fuir les voleurs à bord de leur véhicule, sans les suivre cette fois.

Ceux-ci mettent feu à leur voiture vers Besançon puis repartent à bord d'une autre. Les gendarmes entament alors les recherches pour les retrouver mais butent. Huit mois plus tard, ils finissent par les retrouver et montent une opération pour les arrêter à Dijon. C'était ce lundi 3 février. Cinq d'entre eux sont interpellés et placés en garde-à-vue, dont deux mineurs au moment des faits. Ces deux derniers sont convoqués par l'officier le police judiciaire en novembre prochain, les trois autres en janvier.