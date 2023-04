Cinq éducateurs de Guéret devant le tribunal pour violences contre des jeunes en situation de handicap

Quand l'audience démarre ce jeudi 6 avril au tribunal de Guéret, les faits décrits sont glaçants. Cinq éducateurs, trois femmes et deux hommes, ont comparu pour des violences sur des jeunes en situation de handicap entre début 2020 et mai 2021 à l'IME de Grancher, géré par l'APAJH. Dès le début du procès, la mère d'un des jeunes pleure sans pouvoir s'arrêter, son visage enfoui dans ses mains.

ⓘ Publicité

Plusieurs salariés de l'équipe logistique, qui travaillent à l'entretien et en cuisine, accusent ces éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs de brimades et violences sur de jeunes pensionnaires de l'IME, ainsi que l'enfermement d'un jeune dans un local à chaussures et manteaux. Sont aussi décrites des claques derrière la tête, des tirages d'oreilles, des moqueries sur l'apparence physique et l'oubli d'une jeune dans les toilettes. Après enquête interne, quatre salariés ont eu un avertissement, mais pas le dernier, en CDD.

"On a agi dans l'urgence"

Mais plus les débats avancent, plus le doute s'installe. Y-a-t-il eu moqueries ou juste taquineries pour créer du lien avec les résidents ? A-t-on enfermé ou simplement isolé un jeune dans cette petite pièce sans fenêtre de 10 m² pour éviter qu'il se fasse taper par un autre ? Était-ce une punition ou une protection ?

A la barre, les éducateurs reconnaissent avoir emmené un jeune de 22 ans, muet et malentendant, dans ce fameux local à chaussures. Cela s'est produit au moins quatre fois, à chaque fois dans une situation de crise, selon eux. "Au moment du repas, un nouveau résident d'1m90 et plus de cent kilos montait en pression et menaçait de cogner le jeune malentendant. On l'a donc isolé dans le local, la salle n'était peut-être pas la plus adaptée, mais c'était la seule qu'on avait, peut-être que c'était une bêtise mais dans l'urgence on a agi comme ça", raconte une éducatrice.

"Les familles se sont senties trahies"

L'argument est balayé par l'avocate des parties civiles : "Ca n'était pas une situation de crise, puisque cette méthode a été utilisée à plusieurs reprises." Elle interroge le tribunal : "Est-ce que ces gestes étaient normaux, adaptés aux pathologies des jeunes accompagnés ? Est-il normal de placer un jeune handicapé dans une pièce isolée ?" Elle décrit une rupture de confiance dans la relation entre les familles et les professionnels, et même une "trahison".

Ses clients ont constaté la dégradation de l'état de santé de leurs enfants après cet épisode. Le père du jeune malentendant explique que son fils a énormément de mal à s'endormir. "Il a vécu tout cela comme une punition." Quand le président du tribunal lui demande ce qu'il attend du procès, il lâche : "Il y a beaucoup de choses à faire à l'IME de Grancher." Sa femme, en larmes, a quitté l'audience pour récupérer son fils en fin d'après-midi et n'a pas pu être entendue. L'avocate des parties civiles demande un euro symbolique pour les familles des jeunes concernés, et mille euros pour le préjudice moral du garçon qui s'est retrouvé dans le vestiaire.

"L'un des dossiers les plus complexes de ma carrière"

Cette histoire a aussi profondément marqué les cinq éducateurs. Deux sont parties à la retraite et se sentent "humiliées" de se retrouver au tribunal, après plusieurs dizaines d'années lors desquelles elles estiment avoir "pris à cœur leur travail". Une troisième a quitté l'IME en faisant une rupture conventionnelle. Le salarié haut-viennois qui était en CDD à l'époque ne dort plus depuis des mois, d'après son avocat. Le dernier, en poste depuis 1996, travaille toujours dans l'établissement et a même été nommé coordinateur : "une sorte de promotion, de marque de confiance", insiste son avocat. Ce quinquagénaire réserve ses derniers mots pour les parents du jeune de 22 ans : "Je n'ai jamais voulu maltraiter les enfants."

Perplexe, le président du tribunal interroge chacun des éducateurs, toujours la même question : "Pourquoi vos collègues ont-ils dénoncé ces violences ?" Ils haussent les épaules, écarquillent les yeux, et racontent l'animosité qui régnaient entre les équipes, sur fond de crise sanitaire. "Ce sont des calomnies !" tranche l'un des prévenus, des "accusations farfelues et techniquement impossibles" résume un autre, soupçonné d'avoir enfermé un jeune dans les toilettes, alors que "c'est impossible de l'extérieur". Un éducateur met aussi en cause sa hiérarchie : "J'en veux à la direction, on a signalé plusieurs fois les violences du jeune nouvellement arrivé, mais on nous a laissés gérer cette situation seuls."

Après quatre longues heures de débats, vient le moment des réquisitions de la procureure. "C'est l'un des dossiers les plus complexes de ma carrière", confie-t-elle. Elle demande la relaxe : "Ce dossier pose la question du droit. Le délit de violence est intentionnel. Cela supposerait de démontrer par A+B que les prévenues ont agi consciemment pour violenter des personnes vulnérables. Il y a peut-être eu des pratiques professionnelles discutables, plus que douteuses, mais pas de volonté claire et consciente de commettre des violences."

"La réponse ne peut être que la relaxe, leur intention et leur culpabilité ne peut pas être démontrée", plaide la défense. Devant la complexité du dossier et l'heure tardive, le tribunal a mis l'affaire en délibéré, la décision sera rendue le 1er juin.