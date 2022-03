Cinq enfants légèrement blessés après la course folle d'un car scolaire dans le Haut-Doubs

Cinq enfants sont légèrement blessés après un accident de leur car scolaire ce jeudi matin à La Cluse-et-Mijoux dans le Doubs, près de Pontalier. Ce car a vécu une course folle pendant un kilomètre, avec à bord 32 enfants de l'école primaire Jean-Macé de Besançon et cinq accompagnateurs adultes.

Impossible de freiner et de s'arrêter

Il est parti de cette école primaire pour une journée de ski prévue à la station de Métabief, mais sur la RN 57 à hauteur de La Cluse et Mijoux, le car percute une voiture en choc frontal vers 11h. Le chauffeur n'arrive plus à arrêter son véhicule, il n'arrive plus à freiner et le car poursuit sa route sur environ un kilomètre. Le chauffeur arrive à tourner pour sortir de la nationale et prend une petite route, la RD 67 bis, dans le village de La Cluse et Mijoux. Arrivé au niveau d'une montée, il s'y engage pour arrêter le car mais celui-ci recule. Le chauffeur s'arrange alors pour percuter un réverbère par l'arrière, et stoppe ainsi son épopée.

Une cellule de crise dans l'école du village

Tous les passagers ont été pris en charge dans l'école maternelle du village, toute proche de l'accident, où une cellule de crise est ouverte. Beaucoup d'élèves sont choqués par cette course folle. La psychologue scolaire et le directeur de l'école Jean Macé se sont rendus sur place. Toutes les familles ont été informées.