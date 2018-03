Saint-Étienne, France

L’enquête dans le meurtre d’un Stéphanois de 22 ans, habitant Montreynaud et tué le 8 octobre à Lyon, avance. Le jeune homme avait été touché par balle dans le 7e arrondissement, près du pont Pasteur et à l’issue d’une course poursuite sur plus de 10 km dans la métropole.

Le parquet de Lyon confirme l'arrestation de cinq personnes, mardi et mercredi, comme l'annonce Le Dauphiné Libéré. Il s'agit de trois hommes et deux femmes, placés en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire. Âgés entre 22 et 25 ans, ils ont été interpellés à Grenoble et dans son agglomération.

L’hypothèse du règlement de compte n’est pas écartée, ni particulièrement privilégiée. Il pourrait en fait s’agir d’une dispute à la sortie d’une boîte de nuit de Dardilly. D’ailleurs, les trois hommes placés en garde vue étaient visiblement dans la voiture qui a poursuivi celle du Stéphanois ce soir-là.