Cinq hectares brûlés dans un incendie toujours en cours à Saint-Gilles

Saint-Gilles, France

Un feu de forêt s'est déclaré sur la commune de Saint Gilles vendredi 12 juillet vers 13h40. L'incendie, qui a parcouru 5 hectares et détruit plusieurs champs de chaumes et de vignes, est toujours en cours. 60 pompiers ont été engagés sur place et 24 véhicules mobilisés. Quatre canadairs ont par ailleurs effectué plusieurs largages.

Plusieurs habitations directement menacées par l’avancée du feu ont été protégées par les sapeurs-pompiers. Le feu est toujours en cours et les sapeurs-pompiers demandent à la population de ne pas s’approcher de la zone du sinistre et de laisser libre les axes routiers.

Dans un communiqué, le SDIS 30 rappelle que "dans notre département, le risque "feu de forêt" est particulièrement important au regard des températures très élevées, de l’état de sécheresse de la végétation et du vent fort pour les jours à venir".