Cinq hectares de végétation ravagés par un incendie sur la montagne ardéchoise

Lachapelle-Graillouse, France

Comment cet incendie a-t-il démarré ? On n'en connait pas encore la cause. Le feu a pris vers 15h30 dans une zone de broussailles et de jeunes résineux sur la commune de Lachapelle-Graillouse. Les pompiers ont envoyé de gros moyens pour en venir à bout. En début de soirée, ils étaient maîtres du feu mais encore une trentaine sur place.

Les pompiers estiment que cinq hectares ont brûlé.