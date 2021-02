Cinq heures pour sauver un chien bloqué dans un aven

Un chien a été sauvé par les pompiers, ce lundi matin vers 8h, à Lédenon (Gard), entre Remoulins et Saint-Gervazy. Cela arrive souvent , certes, mais là les circonstances restent assez exceptionnelles. L'animal est tombé au fond d'un aven (NDLR : abîme caractéristique des régions karstiques des causses et vallées de l'Aveyron et de la Lozère), de 5 mètres de profondeur.

Les pompiers gardois ont sorti pelles et pioches et après un long travail de terrassement, ils ont pu ramener l'animal au jour, sain et sauf, et le rendre à son propriétaire. L'intervention a duré cinq heures.