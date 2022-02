Cinq hommes condamnés pour un trafic d'héroïne dans les Deux-Sèvres

Le tribunal de Niort a condamné ce lundi 21 février cinq hommes âgés de 22 à 47 ans dans une affaire de trafic de stupéfiants dans les Deux-Sèvres. Les peines prononcées vont de 18 mois avec sursis à cinq ans de prison ferme pour ce trafic d’héroïne qui s'est déroulé au cours de l’année 2021 entre la région parisienne et les Deux-Sèvres. Quatre prévenus étaient présents à l'audience, dont un habitant d'Azay-sur-Thouet près de Parthenay et un habitant de Saint-Loup-Lamairé. Ils étaient en détention provisoire depuis décembre, après la demande de renvoi du dossier le temps de préparer leur défense. Ils étaient en état de récidive. Le maintien en détention de ces quatre hommes a été prononcé. Le 5e prévenu, poursuivi pour complicité et au casier judiciaire vierge, était libre sous contrôle judiciaire. Positif au Covid, il a été jugé en son absence.