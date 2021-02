Cinq hommes condamnés pour trafic de drogue à Ernée

Cinq hommes ont été condamnés pour trafic de drogue ce jeudi 11 février au tribunal judiciaire de Laval. Deux à de la prison ferme, respectivement un an et six mois, les trois autres, seulement à du sursis probatoire ou du sursis simple. Ils ont opéré pendant près d'un an, en 2020, principalement sur la commune d'Ernée. Le bénéfice de ces ventes de cannabis et de cocaïne est estimé à 12.000 euros.

Une bande organisée mais finalement, assez amateure. La drogue n'est pas difficile à retrouver, elle est cachée dans la haie d'un jardin au domicile de celui que l'on appelle "la nourrice". L'argent lui est tout simplement rangé dans deux boîtes dans le garage.

Les voisins repèrent les allées et venues des acheteurs

Pour la vente, tout se passe à proximité de cette maison à Ernée, des allées et venues qui alertent les voisins. Les trafiquants retrouvent aussi leurs acheteurs sur une place en plein centre-ville. C'est d'ailleurs là que les gendarmes repèrent le petit trafic.

La bande fait appel à trois ou quatre fournisseurs, l'un à Saint-Nazaire, l'autre à Vaiges et un plus régulier basé à Laval. Lui amène directement les savonnettes de cannabis à Ernée. "Sa drogue n'est pas bonne mais il nous dépanne tout le temps" reconnaît l'un des trafiquants.

On n'est pas Pablo Escobar

"La nourrice" dit n'avoir jamais reçu d'argent, les autres expliquent qu'ils ont fait cela pour rembourser des dettes ou payer leur loyer. "On n'est pas des trafiquants internationaux, on n'est pas Pablo Escobar" se défend l'un d'eux. "Heureusement, parce que c'est raté" réplique la Présidente du tribunal.