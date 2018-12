Cinq individus interpellés à Tours pour des vols avec violence de portables et de CB

Tours, France

A Tours, cinq individus ont été interpellés mercredi et placés en garde à vue par la police pour des vols avec violence de portables, de cartes bancaires et de portefeuilles. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi dans le Vieux-Tours, côté place Plumereau, rue du Change et rue du Commerce, d'abord à 23h, puis un peu avant 3h du matin. A chaque fois, il y a eu bousculade et bagarre avec les victimes. L'une d'elle a même reçu un coup de cutter, sans gravité. Les agresseurs sont connus des services de police.