Cinq individus mis en examen après un viol collectif devant la gare de Colmar

Dans l'affaire du viol collectif devant la gare de Colmar, cinq individus ont été mis en examen cette nuit. Une jeune femme avait été victime d'un viol dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois personnes ont été mises en examen pour viol en réunion et écrouées.

Dans l'affaire du viol collectif devant la gare de Colmar, cinq individus ont été mis en examen cette nuit d'après le Parquet de Colmar. Deux mineurs âgés de 13 et 16 ans avaient forcé une jeune fille à faire une fellation sur un homme de 34 ans dans la nuit de mercredi à jeudi.

Trois personnes ont été mises en examen pour viol en réunion

Ces trois personnes ont été mises en examen pour viol en réunion et écrouées. La victime était accompagnée d'une amie et du petit ami de celle-ci lorsqu'elle a été agressée. Ils ont tous les deux quitté les lieux au moment des faits. Eux ont été mis en examen pour non empêchement à la commission d'un crime et placés sous contrôle judiciaire.

La police avait pu intervenir très rapidement et interpeller les agresseurs en flagrance, grâce à la vidéosurveillance.