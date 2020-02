Cinq interpellations après une rixe sur le parking de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis

Saint-Denis, France

Une bagarre a éclaté lundi soir, vers 21h20, sur le parking de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Selon la préfecture de police de Paris, une dizaine de personnes se sont affrontées, une rixe qui serait liée à un "différend entre bandes rivales". Certaines avaient des machettes et des armes de poing sur elles. Un des suspects avait garé sa voiture, sur le parking de l'hôpital. À l'intérieur du véhicule, les policiers ont découvert "quatre balles à blanc non percutées" (pas utilisées) et un couteau de cuisine.

Les policiers ont procédé à cinq interpellations. Les autres suspects sont en fuite. Le SAIP (Service d'Accueil et d'Investigation de proximité) du commissariat de Bobigny est chargé de l'enquête.