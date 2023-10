Cinq jeunes blessés dans un accident de voiture à Avignon

Les pompiers ont été prévenus aux alentours de 10h30 ce jeudi matin. Cinq jeunes de 18 ans ont eu un accident de voiture rue Michel de Montaigne. Ils étaient tous à bord du même véhicule quand le conducteur a perdu le contrôle.

Un jeune grièvement blessé

L'un d'entre eux a été éjecté de la voiture, et est gravement blessé. Les quatre autres sont aussi blessés mais plus légèrement. Tous ont été transportés à l'hôpital d'Avignon. Au total, 17 pompiers et 7 véhicules ont été mobilisés pour leur venir en aide.