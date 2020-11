Cinq militants royalistes jugés au Mans pour les saccages en marge d'une manifestation d'extrême droite

A la barre, alignés les mains jointes devant eux, ils n'en mènent pas large. Cinq jeunes garçons à l'air juvénile, en chemise et petit veston. Ils sont étudiants en droit, en lettres, en philosophie, ou encore développeur web. Le plus jeune à peine majeur au moment des faits. Mais aussi, des militants d'extrême-droite. "Vous êtes quoi, anarchistes ?" s'égare la juge. "- Ah, non, nous on est royalistes", répond l'un d'entre eux, membre de l'Action française.

Ce samedi 14 décembre 2019, après une manifestation du Souvenir vendéen - qui commémore les guerres de Vendée et réclame la reconnaissance d'un génocide des vendéens par la France -, ils rejoignent un groupe qui se dirige vers le bar le Lézard, réputé être un repère de gauchistes, dans le centre-ville du Mans. Des chaises sont jetées sur les vitrines. Un peu plus loin, la police intervient, tire des gaz lacrymogènes et utilise des lanceurs de balle de défense (LBD). L'incident fait du bruit au Mans, peu habituée des affrontements du genre.

Une matraque téléscopique et un poing américain retrouvés sur eux

Plusieurs dizaines de militants d'extrême-droite sont présents, venus d'un peu partout dans l'Ouest. Seuls cinq seront arrêtés. Ceux qui sont à la barre. Ils viennent de Paris, Angers, ou encore Saint-Malo. Dans les affaires d'un d'entre eux, les policiers retrouvent une matraque téléscopique. Sur un autre, un poing américain. D'autres ont des casques de moto, des gants, des foulards. "Pour quoi faire ?" Demande la juge. "C'était pour se défendre", dit l'un. "On ne voulait pas laisser la rue à l'extrême gauche", précise un autre.

Tous disent qu'ils n'ont pas pris part aux violences. Qu'ils sont restés en arrière, et qu'ils ont même été traités de "mous" par leurs petits camarades d'extrême droite, "des supporters de foot" qui, selon les dires de la défense, étaient autrement plus violents. "A tout moment, ça aurait pu dégénérer", répond le procureur : "Il y aurait pu avoir un coup de matraque mortel". Il requiert huit mois de prison avec sursis probatoire à l'encontre de chacun d'entre eux. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 30 novembre.