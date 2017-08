Cinq joueuses de Montpellier à la Coupe du Monde de Rugby féminin en Irlande

L'équipe de France féminine de rugby entame la Coupe du Monde de rugby en Irlande, le mercredi 9 août. Dans ses rangs, cinq Montpelliéraines, dont la capitaine Gaëlle Mignot.

Safi N'Diaye, Gaëlle Mignot, Elodie Poublan, Montserrat Amédée et Caroline Boujart. Les cinq joueuses, championnes de France cette année sous le maillot de Montpellier, se retrouvent en équipe de France pour disputer la Coupe du Monde de rugby en Irlande. Les Françaises tenteront de faire mieux qu'en 2014 où elles avaient terminé sur la troisième marche du podium. Mais les grandes favorites restent les Anglaises.

Les matchs à suivre en direct à la télévision

Les Bleues retrouveront le Japon, l'Australie et le pays hôte l'Irlande dans leur poule. Les matchs seront diffusés sur France Télévisions :

Mercredi 9 août - 20h45 sur France 4. France/Japon

- 20h45 sur France 4. France/Japon Dimanche 13 août - 20h45 sur France 4. France/Australie

- 20h45 sur France 4. France/Australie Jeudi 17 août - 20h45 sur France 2. France/Irlande

Les Montpelliéraines championnes de France de Top 8 cette année. Au premier plan, la troisième ligne Safi N'diaye © Maxppp -

Après le succès de l'Euro de football féminin, les compétition sportives féminines sont de plus en plus suivies par les médias et le public, se réjouit la capitaine Gaëlle Mignot.

"Cela fait des années que l'on attend ça. On arrive à remplir des stades maintenant. La médiatisation est bénéfique pour notre sport, et il faut que nous, sportives, on donne aussi le meilleur de nous-mêmes"

La médiatisation du rugby féminin vue par la capitaine Gaëlle Mignot Copier

L'équipe de France est très attendue lors de cette Coupe du Monde. Les Bleues font parties du gratin mondial depuis des années.