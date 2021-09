Cinq jours après les commémorations, Jean Castex visite le site d'AZF

Samedi 25 septembre, après un déplacement dans l'agglomération de Castres et une rencontre sur l'Europe, Jean Castex s'est rendu, sans en avoir alerté la presse, sur le site du Mémorial d'AZF. Un moment de recueillement voulu donc en toute discrétion mais que son équipe a quand même souhaité faire savoir.

Jean Castex a déposé une gerbe de fleurs en compagnie de Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, et le préfet de la région Occitanie, Etienne Guyot.

Cinq jours plus tôt, mardi 21 septembre, la Région et certaines associations ont pointé du doigt des cérémonies de commémoration très discrètes vingt ans après la catastrophe. L'absence du gouvernement avait été particulièrement commentée.

Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais une telle commémoration aurait mérité la présence d'un membre du gouvernement - Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie au micro de France Bleu Occitanie

Guy Fourest, le président du comité de défense des victimes d'AZF, s'en était lui aussi ému : "J'ai écrit personnellement à Monsieur Macron avant cette cérémonie. J'ai reçu cette semaine une réponse de l'Elysée disant qu'il était très occupé et qu'il ne pouvait pas venir. Et ça, je le regrette beaucoup. Pour le 10e anniversaire, on avait au moins eu le secrétaire d'Etat."

Ce moment de recueillement, absent du programme de Jean Castex, lors de ce déplacement en Occitanie, est peut être le signe que ces regrets ont été entendus.