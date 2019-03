Cinq kilos d'héroïne saisis par les gendarmes du Teil

Les gendarmes de la compagnie du Teil ont mis fin à un trafic de drogue sur quatre départements : l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et l'Allier. Treize personnes ont été interpellées.

Le Teil, France

Lundi dernier les gendarmes de la compagnie du Teil ont interpellé treize personnes impliquées dans un trafic de drogue. Au terme d'une enquête de plus de huit mois, ils ont saisi cinq kilos d'héroïne, trois kilos de cannabis, six cents grammes de cocaïne, de la méthadone et des cachets d'ecstazy.

Un trafic centré sur la région de Valence et qui portait sur quatre départements

Les gendarmes de la compagnie du Teil sont partis d'un simple contrôle. C'est à partir de là qu'ils ont pu remonter jusqu'aux donneurs d'ordre et découvrir un vaste trafic. Une centaine de consommateurs ont été identifiés dans quatre départements : l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et l'Allier. Certains bien insérés socialement passaient jusqu'à 4.000 € par mois dans l'achat de stupéfiants. Les treize personnes interpellées sont présentées depuis jeudi à un juge d'instruction à Privas. La plupart d'entre eux sont originaires de la région de Valence et sont âgés de 20 à 45 ans.