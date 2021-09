Cinq migrants arrivés ce samedi à Châteauroux pris en charge

Les services de l'Etat et l'association Solidarité Accueil prennent en charge ces Afghans hébergés à Châteauroux depuis le samedi 4 septembre. Une aide médicale, psychologique leur est fournie. Leur parcours et leur demande d'asile vont être étudiés dans l'Indre.

Sur les quinze migrants arrivés à Châteauroux samedi dernier, il n'en reste plus que cinq. Dix autres personnes ont décidé de repartir. Ces hommes, majoritairement afghans, avaient été "mis à l'abri" - selon la préfecture de l'Indre - dans le département suite à l'évacuation d'un campement de 1200 migrants devant la préfecture d'Île de France, samedi 4 septembre. Les cinq personnes hébergées temporairement à Châteauroux ont tous entamé une procédure de demande d'asile.

"Ils sont arrivés samedi matin et ont été pris en charge par l'association Solidarité Accueil. A ce stade, cinq personnes sont toujours hébergées à Châteauroux. Tous des demandeurs d'asile, sous des statuts un peu différents pour deux d'entre eux", explique le secrétaire général de la préfecture de l'Indre Stéphane Sinagoga, nous sommes donc dans une démarche administrative. Ces personnes vont être convoquées en préfecture pour qu'on transfère leur dossier et leur prise en charge dans le département."

Au delà de l'étude de leur parcours, depuis l'Afghanistan jusqu'en France et du rapatriement de leur dossier de demande d'asile, ces personnes sont prises en charge socialement par l'association Solidarité Accueil, partenaire des services de l'Etat. Ce sont ces derniers qui sont chargés de trouver un hébergement pérenne aux demandeurs d'asile.

Pour le moment, l'association Solidarité Accueil dans l'Indre fournit une aide médicale, psychologique et de première nécessité à ces cinq Afghans. Cinq personnes que Sylvie Berthault estime mieux loties en Berry qu'en région parisienne. "La région parisienne est très, très embolisée et très dépassée par les mouvements migratoires qui arrivent aujourd'hui. Je pense que pour eux, être dans l'Indre permet aussi d'avoir une dimension beaucoup plus individuelle à leur accueil. C'est peut-être aussi pour eux une chance. On a pris un temps avec eux pour leur expliquer pourquoi ils étaient là, comment nous pouvons les aider. Parce que comme ils sont d'origine afghane, on sait qu'ils sont tous très inquiets pour leur famille qui est parfois restée au pays."

La préfecture ignore combien de temps ces cinq demandeurs d'asile resteront dans l'Indre.