Au moins cinq migrants décèdent dans un naufrage au large de Calais

Au moins cinq personnes sont décédées après un naufrage dans le détroit du Pas-de-Calais, annonce le gouvernement français ce mercredi 24 novembre 2021. Le bilan pourrait être plus lourd.

Au moins cinq personnes sont décédées dans le naufrage d'une embarcation au large de Calais, annonce le gouvernement ce jeudi 24 novembre. Selon plusieurs sources, le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines minutes. Le vice-président de la région, Franck Dhersin, avance le chiffre de 24 morts.

"Vers 14h00, un pêcheur a signalé la découverte d'une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Un bâtiment de la Marine nationale a repêché plusieurs corps, dont cinq personnes décédées et cinq inconscientes, selon un bilan provisoire", rapporte le ministère de l'Intérieur à l'AFP, en précisant que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendait sur place.

L'opération est toujours en cours à cette heure, indique la préfecture maritime. Deux hélicoptères sont mobilisés. "Plusieurs naufragés ont été récupérés. Le pronostic vital de certains naufragés semble malheureusement engagé", précise-t-elle.

A l'approche de l'hiver, les tentatives de traversées ne diminuent pas, dans des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. Deux personnes sont décédées, rien qu'entre le 2 et le 4 novembre dernier.