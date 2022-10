Cinq migrants renvoyés devant la justice pour des dégradations au centre de rétention d'Hendaye

C'est dans le cadre de la procédure de comparution immédiate que cinq hommes, d'origine étrangère, sont renvoyés devant le tribunal judiciaire de Bayonne ce jeudi 6 octobre 2022. **Ils seront jugés pour "dégradations en bande organisée"**pour avoir participé à une émeute, lundi soir , au Centre de rétention administrative d'Hendaye (CRA). Du mobilier a été vandalisé, entrainant un début d'incendie, sans faire de blessés.

Les prévenus vont devoir s'expliquer sur les violences.

Après avoir été placés en garde à vue dans les locaux judiciaires de la Police Aux Frontières (PAF) d'Hendaye, les étrangers en situation irrégulière, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par le parquet de Bayonne. Les dégradations pour lesquelles ils devront s'expliquer avaient entraîné un début d'incendie. La violence était telle que des renforts ont été mobilisés. La brigade anti-criminalité de Bayonne a rapidement mis fin à la situation. Dans un communiqué, le syndicat Unité SGP Police FO assure que de tels faits sont de plus en plus "récurrents". Il réclame le renfort d'une dizaine d'agents au centre de rétention d'Hendaye et de conclure " les CRA en France sont de véritables cocottes-minutes prêtes à exploser".