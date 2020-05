Cinq militants de Génération Identitaire jugés en appel pour l'invasion de la mosquée de Poitiers en 2012

C'est une faille dans le dossier. Une faille sur la forme (et non sur le fond) mais que les avocats de Génération Identitaire entendent bien exploiter au maximum pour ce deuxième acte judiciaire.

Près de huit ans après l'envahissement au petit matin du chantier de la grande mosquée rue de la Vincenderie à Buxerolles par 73 membres du groupuscule d'extrême-droite Génération Identitaire, cinq membres sont jugés ce mercredi par la cour d'appel de Poitiers.

En décembre 2017, en première instance, les cinq prévenus avaient été condamnés à un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. L'action "coup de poing" avait permis de médiatiser le groupuscule.

Des banderoles et des slogans comme « Gaulois, réveille-toi » et des références historiques à Charles-Martel avaient été exhibés devant les caméras et les appareils photos avant la dispersion des acteurs.

La prescription invoquée

Cette fois, la condamnation sera-t-elle confirmée ou au contraire levée ? Les avocats de Génération Identitaire estiment que le délit de provocation de haine raciale est désormais prescrit. Et ils pourraient bien obtenir gain de cause. Car techniquement, la prescription, après condamnation pour ce type de faits, est d'un an.

Le parquet de Poitiers n'ayant pas suspendu cette prescription, par mégarde, les juges devront se prononcer. Ce serait un coup dur pour Maître Gérard Froidefond, l’avocat de l’association « Musulmans de France » et de la communauté musulmane de Poitiers, parties civiles dans ce dossier.

"Mais nous avons confiance. La cour dira le droit, rien que le droit. Quant aux dégradations commises à l'occasion de cet envahissement, elles sont toujours sous le coup de la loi".

Le début de l'audience est prévu à 13h à la cité judiciaire des Feuillants.