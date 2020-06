Cinq mineurs interpellés après une agression au couteau à Nîmes

Cinq jeunes de 15 et 16 ans ont été placés en garde à vue à Nîmes dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin après l'agression au couteau d'un trentenaire rue de la République. Cet homme de 33 ans a croisé les cinq adolescents (trois garçons et deux filles) alors qu'ils jetaient des cailloux sur la voie publique. Alcoolisé, le trentenaire a interpellé verbalement le groupe, menant à une dispute. L'un des mineurs lui a alors asséné un coup de couteau (Opinel avec une lame de 10 cm) au niveau du ventre, au dessus du nombril. Les mineurs ont pris la fuite à pieds. Ils ont été retrouvé par la police quelques minutes plus tard place Bellecroix. La victime présentait une plaie de 2 cm de largeur, elle était transportée aux urgences du CHU de Nîmes.