Cinq mises en examen dans l'affaire des centres d'accueil du Cher

Cinq personnes sont poursuivies par la justice dans l'affaire de deux centres d'accueil pour mineurs et jeunes adultes dans le Cher. Il s'agit de membres de l'équipe de direction ainsi que de salariés.

ⓘ Publicité

Tout avait commencé en novembre 2022. Des témoignages de jeunes, accueillis dans les structures l'Etier et l'Envolée, dénonçaient des "comportements inappropriés de nature sexuelle" selon le parquet de Bourges, qui instruit plusieurs plaintes.

Pour permettre à l'enquête de se dérouler sereinement et à chacun d'être entendu, le conseil départemental du Cher décide de la fermeture temporaire de ces deux sites en décembre, et repousse depuis, de mois en mois, la réouverture des lieux. Contactée en décembre, l'association gérant les structures évoquait des rumeurs infondées et disait se porter garant des 16 salariés.

Au total, les deux sites abritaient 21 jeunes, de 10 à 21 ans, placés depuis dans d'autres structures. L'étrier à Saint-Jeanvrin, est un centre médico social, l'Envol, au Chatelet, un lieu de vie et d'accueil, créées en 2019 par une ancienne assistante familiale.