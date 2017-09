Cinq mois après la disparition de leur fils, Arthur, à Chambéry, Cécile et Didier Noyer disent leur désespoir

Dans la nuit du 11 au 12 avril dernier, Arthur Noyer, militaire au 13e BCA de Barby disparaissait. Une enquête pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte le 19 avril mais depuis, le dossier d'instruction reste vide. Les parents sont revenus à Chambéry pour dire leur désespoir.

Arthur Noyer, 24 ans, n'a pas donné de signe de vie depuis sa disparition près du Carré Curial dans la nuit du 11 au 12 avril dernier. Une semaine plus tard, une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" était ouverte, un juge d'instruction affecté à l'enquête. Les parents d'Arthur, Cécile et Didier, le rencontreront une fois, le 19 mai, la veille d'une Marche blanche dans Chambéry qui rassembla plusieurs centaines de personnes : des amis de Bourges mais aussi des collègues militaires du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry. Depuis plus rien. Plus aucun contact avec la juge en charge de l'enquête.

"C'est le silence radio depuis quatre mois. C'est le grand vide, c'est le désespoir" Cécile et Didier Noyer

Cécile et Didier Noyer, les parents du militaire de 24 ans disparu en avril dernier à Chambéry Copier

"Aujourd'hui, je n'ai rien, c'est inhabituel dans ce genre de dossier. On peut tout imaginer, parce qu'on ne sait pas où l'enquête se dirige" Maître Bernard Boulloud, avocat de la famille Noyer