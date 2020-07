Cinq Nîmois "pirates de l'autoroute" condamnés pour des braquages de voitures de luxe sur l'A7 et l'A9

Cinq "pirates des autoroutes" ont été condamnés ce mercredi à Nîmes à des peines de trois à neuf ans de prison pour des vols violents commis sur l'A7 et l'A9. Ces cinq Nîmois, âgés aujourd'hui de 26 à 29 ans, ont braqué des véhicules de luxe sur l'A7 et sur l'A9 pendant l'été 2017. Aucune des victimes, décrites comme "tétanisées et terrorisées" par une avocate des parties civiles, n'a voulu témoigner au cours du procès. Certaines avaient été attaquées à coups d'extincteurs ou de barres de fer, surprises sur des aires de repos ou percutées à vive à allure sur l'autoroute. Des hommes cagoulés et armés les menaçaient ensuite pour leur voler des objets de valeur ou leur véhicule.

Les prévenus sont tous originaires du quartier de Mas de Mingue à Nîmes. Ils ont aussi écopé tous les cinq d'une interdiction de paraître dans le Gard pendant cinq ans. Et parmi les deux prévenus les plus lourdement condamnés figure Lotfy Boussouak, qui s'était échappé le 28 janvier 2019 devant le palais de justice de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône grâce à un commando de deux hommes armés et cagoulés. Il avait été arrêté après six mois de cavale dans une ferme isolée du Gard.

