Cinq nouvelles interpellations dans l'affaire de l'enlèvement de Jacqueline Veyrac à Nice

Par Marion Chantreau, France Bleu Azur et France Bleu

Cinq personnes ont été arrêtés lundi matin à Nice et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration, il y a un an, de Jacqueline Veyrac, riche septuagénaire niçoise, propriétaire d'hôtels et de restaurants.