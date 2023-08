Cinq ouvriers du port de Bordeaux grièvement blessés après une chute d'une nacelle

Les faits se sont produits à 10 heures ce matin, au niveau du quai Alfred de Vial à Bassens. Des ouvriers qui travaillaient sur une nacelle ont fait une chute "de grande hauteur", selon les pompiers. Deux hommes âgés de 40 ans, un de 30 ans, un de 22 ans et un de 21 ans ont tous été transféré "en urgence absolue" au CHU Pellegrin, dont un en hélicoptère.

La police a ouvert une enquête pour essayer de déterminer les causes de l'accident. Selon la préfecture de la Gironde, "les services et opérateurs de l'État sont pleinement mobilisés pour déterminer les causes de l'accident".