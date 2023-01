Cinq patientes l'accusent d'agressions sexuelles, un ex-médecin de Derval devant la justice

Trois ans de prison dont six mois ferme, c'est la peine requise ce jeudi matin par Olivier Bonhomme, procureur de la République, à l'encontre d'un médecin-généraliste de Derval, aujourd'hui à la retraite. Il est reproché à cet homme de 69 ans des agressions sexuelles sur cinq patientes, dont deux adolescentes, entre 2008 et 2015.

ⓘ Publicité

Un prévenu qui admet "des maladresses" mais aucune agression

Ce jeudi matin, le prévenu, grand, veste sombre sur le dos, lunettes fines entourant ses yeux bleus clairs, a nié toute intention sexuelle dans ses gestes. Il s'exprime posément, la voix est claire. Les patientes, elles, évoquent des gestes sur les seins : "des palpations" avec une visée médicale pour l'homme ; "des caresses" pour ces femmes. Il a dit à une femme qu'elle avait une belle poitrine, des allusions sur la sexualité d'une autre. Celui qui est très connu dans sa commune tutoie facilement, admet avoir pu être "maladroit", "lourd", "paternaliste", "tactile", "mais je n'ai pas eu l'intention de blesser ou d'agresser des gens." "Je ne suis pas un agresseur sexuel', martèle-t-il.

Des victimes "toutes encore sévèrement atteintes", selon le parquet

Pour Me De Oliveira, avocate de trois des cinq parties-civiles, comme le procureur : on est face à un médecin investi, disponible, qui dans 99% des cas fait son métier, comme il se doit. Mais "il a une part d'ombre" pour Me De Oliveira. Un homme, qui selon elle, avance des gestes médicaux dans un profit sexuel, "un fantasme" qu'il "n'avouera jamais", poursuit-elle. Elle avance aussi l'état de sidération dans lequel certaines femmes ont pu se retrouver, au point que certaines retournent consulter ce praticien. Pour le procureur, "sa toute-puissance", "son aura" de médecin de campagne respecté "lui a permis de berner, de les manipuler". Des victimes, rapports d'experts à l'appui, "toutes encore sévèrement atteintes", précise-t-il.

Jugement attendu ce jeudi après-midi

Me Benoit Poquet, avocat du médecin, lui regrette que dans ce dossier, "on demande au prévenu d'apporter la preuve, alors que c'est au parquet de le faire. On balaie, selon moi, un peu vite les éléments techniques, médicaux, thérapeutiques apportés par mon client." Il le reconnaît, son client a fait preuve de maladresse, d'un manque de pédagogie face à certains gestes, mais ce ne sont pas des preuves. "Tout ça relève du disciplinaire", poursuit-il et de rappeler que l'ordre des médecins n'a pris aucune sanction et que dans le cadre de son contrôle judiciaire ce professionnel n'a pas eu d'interdiction d'exercer.

A midi, les juges se sont retirés pour délibérer. La décision du tribunal est attendue en milieu d'après-midi. Outre les trois ans de prison, dont six mois de prison ferme, le parquet a demandé une interdiction d'exercer ainsi qu'une obligation d'indemniser les victimes. Trois étaient représentées par un avocat : Me De Oliveira a demandé 7.500 euros pour deux de ses clientes et 3.000 pour une autre.