Cinq personnels de l'université du Mirail à Toulouse suspendus pour harcèlement sexuel

Toulouse, France

L'Université Jean-Jaurès (ex-Mirail) ne souhaite pas faire de commentaires. Tout juste confirme t-elle les suspensions de cinq de ses employés : quatre enseignants et un bibliothécaire. Et d'insister sur la création d'une cellule anti-harcèlement, votée en conseil d’administration mardi, cellule présidée par une enseignante.

Sanctions provisoires pour des paroles et des messages déplacés

Les faits eux ont été révélés après une longue enquête de l'Union des Etudiants de Toulouse (UET), débutée il y a plus d'un an. En tout, 17 étudiants dont deux garçons ont témoigné contre deux professeurs d'arts plastiques dont la suspension a été décidée le 7 mai dernier. On parle là de faits et gestes qui ne datent pas forcément de cette année scolaire, certains sont antérieurs de plusieurs années. Il s'agit de sms et de messages déplacés sur les réseaux sociaux, ainsi que d'un comportement de drague lourdingue, de séduction poussée au quotidien.

Sont aussi concernés un lecteur en fac d'anglais, un enseignant en sociologie qui ont chacun à charge entre cinq et dix témoignages; ainsi qu'un bibliothécaire en psychologie. Pour ce dernier, les victimes présumées sont des collègues vacataires. Les suspensions, provisoires, valent pour quatre mois et sont renouvelables. La faculté dispose de six mois pour organiser une sorte de conseil de discipline. L'UET espère des sanctions d'exclusion définitive.

Les enseignants sont de profils et d'âges variés, ils n'ont pas de lien entre eux.