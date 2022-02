Cinq personnes arrêtées dans le Vaucluse pour des attaques informatiques de distributeurs de billets

Cinq personnes ont été interpellées dans le Vaucluse début février, et mises en examen pour "vols et tentatives de vols en bande organisée". Elles sont soupçonnées d'avoir piraté les systèmes informatiques de plusieurs distributeurs de billets, pour en retirer l'argent.

On appelle ça du "jackpotting". Les attaques informatiques de distributeurs de billets se sont multipliées, ces dernières années, en France. Cela consiste à pirater le système informatique des distributeurs automatiques de billets (DAB) pour récupérer l'argent.

Début février, cinq personnes soupçonnées de jakpotting sont arrêtées dans le Vaucluse. Ces braqueurs 2.0 auraient piraté, entre octobre et février, 22 DAB dans toute la France, pour un préjudice total estimé à plus de 300.000 euros.

70.000 euros en liquide

Les gendarmes mettent plusieurs mois à remonter la trace. Ils identifient finalement un des membres du réseau. Ils l'interpellent, avec un complice, dans un hôtel du Vaucluse. Trois autres hommes sont arrêtés dans la foulée. Les perquisitions permettent de mettre la main sur 70.000 euros en liquide.

Les cinq hommes sont mis en examen pour "vols et tentatives de vols en bande organisée", "entrave au fonctionnement d'un système de traitement de données", "accès et maintien dans un tel système", "détention d'équipement destiné à porter atteinte à un tel système" et "association de malfaiteurs". Trois d'entre eux sont en détention provisoire, un autre a demandé un délai sur la mesure de sûreté, le cinquième est placé sous contrôle judiciaire.