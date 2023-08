Cinq personnes blessées après une bagarre au couteau au bois de Lourdes

Plusieurs personnes ont été agressées et blessées après une bagarre hier soir en Bigorre, au bois de Lourdes. Les pompiers ont été alertés vers 19h30 ce vendredi 18 août. Quand les secours sont arrivés sur place, ils ont pris en charge cinq blessés. D'après les premiers éléments, il y aurait eu une dispute qui a dégénéré, une bagarre avec coups de couteau. Une personne était dans un état très grave, les quatre autres étaient blessées plus légèrement. Tous ont été pris en charge à l'hôpital de Lourdes. Parmi les blessés transportés vers le centre hospitalier, il s'agissait de femmes et d'hommes quadragénaires et quinquagénaires. 10 pompiers sont intervenus suite à cet événement.

