Cinq personnes dont une soupçonnée de vouloir commettre un attentat interpellées à Béziers, selon l'AFP

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit et demi, les policiers de la DGSI , du Raid avec l'appui de policiers du commissariat et de policiers municipaux sont intervenus dans un appartement d'un immeuble, 2 rue Jean Franco, dans le quartier de la Devèze à Béziers. Ils ont interpellé cinq femmes.

Toujours selon l' AFP, une seule des interpellées était soupçonnée de vouloir commettre une action violente. Elle est âgée de 18ans. Les quatre autres femmes, la mère et trois soeurs de la personne initialement visée par l'opération, l'ont été parce qu'elles étaient présentes au domicile.

Des perquisitions ont été réalisées dans le logement, aucune arme n'a été retrouvée. Selon France Info, néanmoins, des produits, en cours d'analyse, pouvant entrer dans la composition d'explosifs ont été découverts, dans la chambre de la jeune femme.

Le maire de Béziers qui s'est rendu sur place ce dimanche matin - il a habité avec ses parents rapatriés d’Algérie dans cet immeuble - a rencontré des habitants "qui étaient stupéfaits, et même catastrophés, même s'ils parlent d'une famille qui se vantait de regarder des vidéos de Daesh".

Qu'est ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas à détourner ces gens d'idées pareilles ? — Robert Ménard

Robert Ménard félicite la police pour son intervention mais se dit inquiet : "On sait bien qu'au cœur de la communauté musulmane très présente à Béziers, il y a des éléments radicaux, terroristes, islamistes. Mais entre l'imaginer et le voir en œuvre d’une certaine façon, c'est concret puisque ce sont des gens qui ont été visés directement par cette opération de police, je suis inquiet et je me dis « Qu'est ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas a détourner ces gens d'idées pareilles ? »"

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête préliminaire pour "association de malfaiteurs terroriste".