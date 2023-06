Cinq personnes en garde à vue après une intervention du RAID à Carpentras

Des armes, de la drogue et de l'argent saisis. L'intervention du RAID (unité d'élite de la police nationale) dans la cité des amandiers à Carpentras a permis d'interpeller cinq personnes et de les placer en garde à vue. Elle a débuté en début d'après-midi quand des individus ont été aperçus cagoulés et armés sur le toit d'un immeuble. Ces derniers se sont ensuite introduits dans un appartement.

Le secteur a donc été évacué et sécurisé par les forces de police. Pendant ce temps, conscients d'avoir été repérés, les individus ont jeté par la fenêtre des armes et des produits stupéfiants. Mais le RAID a quand même réussi à pénétrer dans l'appartement et à interpeller cinq personnes.

Des armes et de la drogue

Cette opération a aussi permis la saisie de plusieurs armes : un pistolet automatique, un revolver et deux fusils à pompe mais aussi de drogue : un sac contenant deux recharges de stupéfiants, onze capsules et cinq tubes de résine de cannabis, deux tubes de cocaïne, une balance de pesée et plusieurs téléphones ainsi que 1100€ d'argent liquide.