Cinq personnes incarcérées après la rixe à coups de marteau début février à Reims

La rixe avait eu lieu le 6 février en centre-ville de Reims et deux mineurs de 13 et 16 ans avaient été blessés à coups de marteau. Un mois après les faits, cinq hommes ont été incarcérés et mis en examen pour tentative de meurtre. Ils sont tous originaires du quartier Orgeval.