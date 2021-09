Cinq personnes, dont une infirmière, interpellées à Orléans pour trafic de faux pass sanitaires

Cinq personnes ont été interpellées jeudi par la police judiciaire à Orléans, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de faux pass sanitaires. Quatre sont mises en examen et deux incarcérées. Ce réseau aurait écoulé plusieurs dizaines de pass, vendus 250 à 300 euros pièce, notamment via Snapchat.

Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'un trafic de faux pass sanitaires à Orléans, indique France Info ce jeudi. Elles ont été présentées mercredi à un juge d'instruction. Quatre d'entre elles ont été mises en examen, notamment pour faux et usage et de faux, escroquerie en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui ou encore pour introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, selon une source policière. Une cinquième personne a été mise hors de cause et relâchée.

Plusieurs dizaines de faux pass écoulées via Snapchat, notamment

Les enquêteurs de la DTPJ (direction territoriale de la police judiciaire) auraient bénéficié d'un renseignement au mois d'août dernier sur l'existence de ce réseau, impliquant notamment une infirmière de la région orléanaise et quatre personnes faisant partie de ses connaissances. Ce réseau est soupçonné d'avoir écoulé plusieurs dizaines de pass sanitaires vendus entre 250 et 300 euros pièce. Les trafiquants agissaient sur les réseaux sociaux, comme Snapchat, ou encore par l'intermédiaire de rabatteurs qu'ils recrutaient dans leur entourage.

Deux personnes placées en détention

Sur les quatre personnes mises en examen, deux ont été placées en détention et deux autres sous contrôle judiciaire, selon France Info. Parmi ces personnes mises en examen, deux sont connues pour avoir été condamnées il y a plusieurs années pour des faits de financement du terrorisme. Mais cette affaire de trafic de faux pass sanitaire n'aurait aucun lien avec une activité terroriste, selon la source policière citée par France Info.

Les délits liés aux "attestations frauduleuses de vaccination" sont passibles de lourdes sanctions : jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende pour les faussaires, trois ans et 45.000 euros pour les utilisateurs.