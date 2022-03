Cinq personnes interpellées dans l'agglomération rennaise pour trafic de cocaïne

L'enquête débute en décembre 2020 lorsqu'un homme, né en 1983, est interpellé au péage de la Gravelle (Mayenne) par les douanes. Il revient d'Ille-et-Vilaine et a, en sa possession, 42 075 euros en espèces. La brigade de recherches de Redon, chargée d'enquêter sur le délit de blanchiment, perquisitionne alors son domicile à Guichen et saisit 281 865 euros, là aussi en espèces, et deux véhicules de grosse cylindrée. L'enquête permet alors de "relier ces sommes à un trafic de cocaïne entre la Guyane et l'agglomération rennaise" explique le parquet de Rennes.

106 000 euros découverts et 10 véhicules saisis

Ce lundi 28 février, trois hommes, connus de la justice, et deux femmes, tous originaires de Guyane et âgés d'une vingtaine et trentaine d'années, ont été interpellés à Rennes, Chartres-de-Bretagne, Bourg-des-Comptes et à Tours en Indre-et-Loire. Ils ont été placés en garde à vue. "L'une d'elle ayant convoyé de la cocaïne depuis la région de Guyane était interpellée en possession de 7190 euros en espèces" précise le parquet. Les perquisitions ont permis de découvrir au total 106 595 euros en espèces et la saisie de dix véhicules de grosse cylindrée.

Jugés en avril

Le mercredi 2 mars, tous ont été déférés, à l'issue de leurs gardes à vue, au parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes. Ils comparaitront devant le tribunal correctionnel du 27 au 29 avril 2022. En attendant, quatre ont été placés en garde à vue, une autre personne sous contrôle judiciaire. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, 20 ans en cas de récidive.