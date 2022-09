Cinq personnes interpellées dans le Vaucluse et le Gard dans une opération anti-drogue

Quatre hommes et une femme ont été interpellés lundi au petit matin dans le Vaucluse et le Gard. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un vaste trafic de stupéfiants. Les gendarmes ont retrouvé à leur domicile de la drogue, une arme et près de 9.000 euros en liquide.