Cinq personnes interpellées dans les Bouches-du-Rhône pour des cambriolages en série

Quatre-vingt gendarmes sont intervenus mercredi 18 décembre pour interpeller cinq personnes au Puy-Sainte-Réparade et à Pertuis. Elles sont soupçonnées d'avoir mené des dizaines de cambriolages ces derniers mois dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et l'Ardèche.

Bouches-du-Rhône, France

Les gendarmes ont arrêté cinq personnes soupçonnées d'avoir mené des dizaines de cambriolages dans quatre départements du Sud de la France, s'emparant d'argent, de bijoux mais aussi de cadeaux de Noël, a appris l'AFP auprès d'une source proche de l'enquête. Près de 80 gendarmes de la section de recherches de Nîmes et des brigades de recherches d'Alès (Gard) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ont effectué ces arrestations mercredi au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône) ainsi qu'à Pertuis (Vaucluse). Ils ont également procédé à de nombreuses perquisitions.

Jusqu'à 200 cambriolages

Une enquête pour "association de malfaiteurs" et "vols aggravés" est ouverte auprès d'une juge d'instruction d'Alès. Les cambrioleurs sévissaient depuis quatre mois dans quatre départements: Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard et Ardèche. Ils entraient dans des villas de quartiers résidentiels d'où les propriétaires étaient absents. Les enquêteurs de la section de recherches de Nîmes ont établi que la série de cambriolages imputée à cette équipe est supérieure à 50, mais ils soupçonnent que les suspects aient pu être impliqués dans près de 200 vols similaires.

Des voitures volées puis brûlées

Des voitures étaient volées la plupart du temps dans des communes autour d'Aix-en-Provence. Elles étaient ensuite aperçues sur des cambriolages puis retrouvées calcinées quelques heures plus tard. Un des hommes arrêté mercredi était par ailleurs recherché depuis près d'un an pour "évasion" car il n'avait pas réintégré la prison lors d'une permission. Les cinq hommes ont été placés en garde à vue et devraient être présentés vendredi devant la juge d'instruction d'Alès.

- Avec AFP -