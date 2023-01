Cinq personnes interpellées le soir du réveillon à Nice

Comme chaque année, la nuit du réveillon a été marquée par quelques incidents à Nice. Cinq personnes ont été interpellés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de leurs flashballs au niveau de la rue Trachel et de l'hôpital Pasteur. 16 voitures et 30 poubelles ont été incendiés. Il y a eu également 2 feux d'arbre et 3 de balcon.

