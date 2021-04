Cinq personnes interpellées pour le vol de la plaque commémorative de Nersac

Les gendarmes de Charente ont résolu le vol d'une plaque commémorative en étain dans le cimetière de Nersac en Charente. Le vol avait eu lieu le 21 mars dernier. Ce sont les élus de Nersac qui avaient découvert les faits dans le cimetière municipal.

Les gendarmes de la brigade de Hiersac ont mené l'enquête et ont finalement interpellé 5 personnes moins de deux semaines après les faits. Deux de ces personnes interpellées, un homme de 29 ans et une femme de 19 ans, sont poursuivies pour vols aggravés et seront jugés le 22 octobre prochain.

A la même période, un autre vol avait eu lieu dans le cimetière de Salles-de-Barbezieux. Il s'agissait d'une plaque en marbre vitrifiée qui avait été arrachée et cassée au sol. Mais il semble selon la gendarmerie que les deux affaires, intervenues en l' espace de 48 heures, ne soient finalement pas liées.