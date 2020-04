Cinq personnes interpellées pour trafic de drogue à Saint-Nazaire

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont arrêté cinq personnes soupçonnées de trafic de drogue. Les gendarmes ont trouvé de la drogue et une arme.

C'est la gendarmerie de Loire-Atlantique qui raconte cette intervention sur sa page facebook. Après avoir interpellé deux jeunes filles qui avaient acheté de cannabis acheté via les réseaux sociaux, ils ont remontés jusqu'à cinq jeunes de 19 à 22 ans interpellés le jeudi 23 avril.

Les gendarmes trouvent de la drogue et une arme

Tout commence le lundi 20 avril, quand les gendarmes contrôle ces deux jeunes filles qui ont du cannabis sur elles, elles viennent de l'acheter via un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. Ils apprennent que des dealers font des voyages entre la Loire-Atlantique et la région parisienne pour s'approvisionner. Ils font alors le rapprochement avec le contrôle d'une voiture réalisé auparavant pour non respect du confinement, avec à l'intérieur des personnes connues pour faire du trafic.

Ce même véhicule, accompagné de deux autres, est repéré le mercredi 22 avril. C'est le lendemain que cinq personnes sont interpellées. Les gendarmes ont trouvé de la drogue et une arme.