Cinq personnes intoxiquées au monoxyde de carbone dans un immeuble de Saint-Chamond

Les pompiers de la Loire ont été appelés dimanche soir à Saint-Chamond pour une intoxication collective dans un immeuble de la rue Pétin-Gaudet. Une personne a dû être traitée en caisson hyperbare.

Une intoxication collective au monoxyde de carbone dimanche soir à Saint-Chamond (Loire), rue Pétin-Gaudet. Les pompiers ont été appelés à 19h40. Une personne a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, elle a été placée en caisson hyperbare. Quatre autres, intoxiquées plus légèrement, on été transportées à l'hôpital du Gier. Les six autres occupants de l'immeuble pris en charge par les pompiers sont indemnes.

Révision annuelle de chaudière nécessaire

Une chaudière située au rez-de-chaussée de l'immeuble serait à l'origine de cette intoxication. Les pompiers rappellent qu'il est nécessaire de faire réviser sa chaudière une fois par an.