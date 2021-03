Cinq personnes légèrement intoxiquées après un feu d'habitation à Valentigney

23 pompiers et 7 véhicules ont été mobilisés sur les lieux de l'incendie

Un important feu d'habitation s'est déclaré, ce mercredi, en fin d'après-midi, rue Auguste Doriot, quartier des Buis, à Valentigney. Vers 17 heures, les pompiers ont été appelé pour un incendie qui a pris dans un immeuble de 4 étages.

Trois enfants de 2 à 16 ans intoxiqués par les fumées

Le sinistre s'est déclaré au premier étage. Cinq personnes ont été légèrement intoxiquées et ont pu sortir de l'habitation avec l'aide des pompiers. Parmi elles, quatre membres d'une même famille : une femme de 40 ans, deux garçons de 6 et 16 ans et une fille de 2 ans, présents dans l'appartement en feu. Une autre femme de 40 ans, présente dans un appartement voisin, a aussi été incommodé par les fumées.

Les 5 victimes ont été transportées à l'hôpital Nord Franche Comté. De gros moyens ont été déployés : 23 pompiers ainsi que 7 engins (dont la présence de la grande échelle). Le bâtiment a été évacué.

Le bailleur social prend en charge le relogement à l'hôtel des sinistrés qui ne peuvent pas être hébergés dans leurs familles.