Les voleurs écumaient le Limousin depuis au moins un an. Une équipe de cambrioleurs vient d'être démantelée. Elle agissait entre la Haute-Vienne et la Creuse. Cinq personnes sont d'ores et déjà mises en examen, dont deux femmes qui étaient les têtes pensantes de ce réseau.

Limoges, France

Un réseau de cambrioleur a été arrêté ce mardi 06 mars en Haute-Vienne et en Creuse. Sept personnes ont été interpellées dont cinq sont mises en examen pour vol, recel et association de malfaiteurs. Trois d'entre elles, dont deux cambrioleurs et les deux femmes considérées comme étant à la tête des opérations, sont d'ores et déjà en prison.

Deux femmes de 30 à 40 ans, l'une de Limoges, l'autre de Dun le Palestel près de Guéret. Deux femmes déjà connues des services de police ou de gendarmerie pour des faits similaires et dont l'implication est totale selon les enquêteurs. Elles s'occupaient du recrutement des cambrioleurs, de les envoyer commettre les vols avec effraction, et en bout de chaîne, elles écoulaient le matériel volé en Limousin et au Magreb.

Au moins 59 cambriolages à leur actif dont un tiers en Creuse

Si le réseau s'est attaqué à quelques commerces, il visitait surtout des habitations principales ou secondaires, où il dérobait en priorité, les objets de valeur et facilement transportables comme les bijoux et les vêtements de marque. Ils ont commencé il y a au moins un an dans la périphérie de Limoges, avant de s'attaquer à la Creuse où les deux cambrioleurs de l'équipe vivaient, à Guéret, où les cambriolages sont passés d'environ 6 par mois à 21 en septembre dernier.

Les deux cambrioleurs identifies sont sous les verrous tout comme les deux donneuses d’ordre. Sachant que les enquêteurs leur imputent d'ores et déjà 59 cambriolages dont un tiers en Creuse. Et il y en a surement eu d'autres car du matériel volé mais pas encore identifié a été retrouvé lors des perquisitions.

Les investigations se poursuivent, notamment sur des traces ADN, pour savoir si d'autres personnes sont impliquées. Une enquête menée conjointement par la gendarmerie de la Haute-Vienne et la police de Guéret.