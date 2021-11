Cinq personnes mises en examen pour la destruction d'un radar sur la rocade de Bordeaux

Cinq personnes âgées d'une trentaine d'années ont été mises en examen ce mercredi 3 novembre par le parquet de Bordeaux. Elles auraient volontairement mis le feu à un radar autonome dans la nuit du 25 au 26 octobre sur la rocade, à hauteur de Pessac.

Les policiers de la BRI, la Brigade de recherche et d'investigation, ont interpellé les individus, quatre hommes et une femme, sur les faits. Ils auraient incendié l'appareil à l'aide d'essence et de pneus. Ils se seraient rencontrés lors d'une manifestation contre le pass sanitaire et voulaient s'en prendre à l'Etat et à sa politique sanitaire. Juste avant leur interpellation, les vandales présumés avaient déjà tenté de dégrader un autre radar, placé lui au niveau de Bruges, toujours sur la rocade.

Ils sont mis en examen pour "destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen (incendie) dangereux pour les personnes" et "tentative de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes". Ils ont également été placés sous contrôle judiciaire strict.