Cinq personnes soupçonnées de plusieurs dizaines de cambriolages, interpellées dans le Cher

L'enquête aura duré plusieurs mois : les gendarmes du Cher ont interpellé ce lundi cinq personnes soupçonnées d'une soixantaine de vols et cambriolages commis dans le Cher, mais aussi dans l'Indre ou encore en Creuse.

Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes du Cher et leurs collègues policiers ont interpellé ce lundi un groupe de cinq personnes soupçonnées de plusieurs dizaines de cambriolages. Les interpellations qui ont eu lieu à Bourges, aux Aix-d'Angillon, à Trouy et Lunery, ont nécessité la mise en place d'une opération spécifique qui a mobilisé une soixantaine de gendarmes et policiers.

En décembre dernier, les gendarmes avaient créé un groupe d'enquête dédié à ces cambriolages. Entre l'été 2019 et le printemps dernier, ces individus auraient mutiplié les vols de voitures, de carburant, d'électroménager chez des particuliers, des commerces ou des entreprises. Des faits commis dans le Cher, mais aussi dans l'Indre, La Creuse, l'Allier ou encore le Loiret. A ce stade des investigations, les gendarmes leur attribuent une soixantaine de faits. Mais le lieutenant-colonel Emmanuel Félix, adjoint au commandant de groupement de gendarmerie du Cher, estime que c'est sans doute "beaucoup plus."

Placées en garde à vue, ces cinq personnes, déjà connues des services de police et de justice, devraient être déférées au parquet de Bourges ce mercredi matin.