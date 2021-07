Cinq plages polluées interdites de baignade à Saint Laurent du Var

Un été décidément compliqué : COVID, crise sanitaire, et en plus des "selles" qui flottent sur la Méditerranée ... les touristes et les laurentins sont privés de bain de mer pour une durée indéterminée suite à une pollution bactérienne de l'eau de mer.

Incendie dans la station d'épuration

La pollution de l'eau est due à des rejets issus de la station d'épuration installée en amont du fleuve Var qui se jette dans la mer sur cette commune. La ville de Saint Laurent du Var est régulièrement frappée par la pollution venue du fleuve lors des intempéries mais cette fois la cause est inattendue :"un accident extrêmement rare" s'est produit indique la mairie avec l 'incendie d'une armoire électrique dans la station d'épuration voisine.

Selon la Métropole Nice Côte d'azur" l'incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi 14 au jeudi 15 juillet, une armoire électrique qui contenait 15 cartes électroniques avec chacune 64 sorties a brûlé." Ce qui a provoqué une panne générale puis des rejets partis vers la mer.

La station d'épuration doit être arrêtée durant une semaine le temps de réaliser hors tension les travaux de réparation. Et cela entraine la fermeture de la baignade au moins jusqu'à vendredi 30 juillet.

Des prélèvements sanitaires sont réalisés deux fois par jour.