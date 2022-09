Cinq policiers blessés à Anglet au cours d'un contrôle, le conducteur est en fuite

Cinq policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Anglet. Trois d'entre eux ont dû être hospitalisés, mais sont ressortis quelques heures après, apprend-on de source policière. Les agents du commissariat de Bayonne venaient d'arrêter un véhicule qui participait à un rodéo, dans une résidence de l'avenue de Maignon. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a redémarré. L'un des fonctionnaires a fait usage de son arme. Le véhicule a été retrouvé, mais le chauffard est en fuite. Le parquet de Bayonne a été saisi et a confié l'enquête à la police judiciaire de Bayonne.

Un policier a fait feu

Il était aux alentours de 3 heures du matin lorsque les policiers sont intervenus à Anglet après le signalement d'un rodéo entre deux véhicules. "Quand ils sont arrivés sur place, il n'en restait qu'un, raconte Laurent Saisset, secrétaire départemental côte basque du syndicat Alliance joint par France Bleu Pays Basque. Ils ont voulu procéder au contrôle. Ce véhicule a refusé d'obtempérer, a démarré. Un de nos collègues, pour se protéger puisque le véhicule lui fonçait dessus, a tiré."

Le conducteur est sorti de la résidence mais a alors percuté un deuxième véhicule de police tout en poursuivant sa course. Il a finalement du abandonner un peu plus loin sa voiture, volée et fortement endommagée. Il a pris la fuite à pied. Il est toujours recherché par la police judiciaire à qui a été confiée l'enquête par le parquet de Bayonne.

Les refus d'obtempérer se multiplient

"Ça commence à suffire ! alerte Laurent Saisset. Les refus d'obtempérer en France, nous en avons un toutes les 20 minutes en moyenne". Le Pays Basque n'est plus épargné. Les cas se multiplient notamment sur la côte. Pas plus tard que mercredi soir, deux policiers ont été blessés à Urrugne alors qu'ils contrôlaient un scooter. "À Bayonne plus particulièrement, nous avons eu trois tirs dans un temps assez court, nous sommes dans une région où nous avons de plus en plus de refus d'obtempérer", s'inquiète le secrétaire d'Alliance sur la côte basque.