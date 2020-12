Cinq policiers blessés lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale à Nantes

Cinq policiers ont été blessés à Nantes lors de la manifestation de ce samedi 5 décembre contre la loi Sécurité globale. L'un d'eux est gravement brûlé. La violence d'un groupe restreint d'individus en fin de manifestation suscite tristesse et colère dans les rangs de la police nantaise.

L'émotion est encore très vive dans les rangs de la police nantaise après les violences subies pendant la manifestation de ce samedi 5 décembre à Nantes. Selon la préfecture, 3 000 personnes ont défilé dans le calme une bonne partie de l'après-midi contre la loi Sécurité globale. Ils étaient 7 000 selon les organisateurs. Les événements ont dégénéré en fin de journée quand un groupe restreint d'individus s'en est pris aux forces de l'ordre.

Un policier gravement brûlé

Jets de projectiles et insultes côté manifestants, gaz lacrymogènes côtés forces de l'ordre, en tout, cinq policiers ont été blessés. Un l'est gravement, brûlé sur une bonne partie du visage, aux mains et au cou, victime d'un cocktail Molotov "jeté délibérément sur eux", selon les autorités. L'uniforme de son collègue, situé juste à côté, s'est entièrement embrasé. Tous deux ont été transportés aux urgences par le SAMU.

Des policiers tristes et en colère

Les policiers blessés sont désormais sortis de l'hôpital mais ils sont sous le choc. "Je les ai eu au téléphone. Ils sont particulièrement blessés. Ce sont des gens qui ont les larmes aux yeux quand ils vous parlent", témoigne Arnaud Bernard, secrétaire régional adjoint du syndicat de police Alliance. Mais le traumatisme va bien au-delà des simples victimes.

L'ensemble des collègues de la Compagnie d'intervention de Nantes sont très choqués par ce qui s'est passé. Il a fallu qu'ils éteignent les flammes sur le corps de leur collègue. C'est quelque chose qui est très traumatisant.

Un climat social tendu

En plus de ces policiers blessés, les forces de l'ordre parlent d'un climat très tendu pendant la manifestation. "C'est une foule entière qui se retourne contre nous. Nous sommes habitués aux black blocs. Là, c'est différent : on nous traite de sous-merdes, d'assassins. Je suis un policier meurtrie aujourd'hui", se confie un gradé de la police nantaise. "Il y a vraiment un problème sociétal", enchaîne Arnaud Bernard.

Mais alors comment le régler ? Face à cette question, bien des policiers se trouvent sans réponse. "Un premier pas serait déjà de renforcer la réponse pénale, de poursuivre plus d'individus violents devant les tribunaux, d'alourdir les peines", préconise Arnaud Bernard. "Il faut aussi que les responsables politiques nous soutiennent sans ambiguïté. Je n'ai entendu personne s'émouvoir de ce qui s'est passé à Nantes, ce weekend-end", conclue-t-il.