Cinq policiers municipaux de Limoges portent plainte après une interpellation houleuse

Cinq policiers municipaux de Limoges ont porté plainte après l'interpellation houleuse de quatre jeunes gens, âgés de 18 à 22 ans, la semaine dernière. Les jeunes gens étaient soupçonnés d'avoir dépouillé un passant, usager de la SNCF, mardi dernier peu avant 22 heires près de la gare des Bénédictins.

La victime avait pu donné une description du groupe d'individus, finalement localisé rue Aristide Briand. Les patrouilles de la police municipale et de la police nationale arrivés sur place se seraient fait copieusement insulté, l'un des mis en cause, "surexcité" selon la police (nationale) tentant de frapper un fonctionnaire, avant de leur cracher dessus et de leur donner des coups de pieds.

Six patrouilles mobilisées, six plaintes à l'arrivée

Les forces de l'ordre ont également dû faire usage de gaz lacrymogène pour maintenir à distance les autres individus du groupe, qui se seraient montrés "menaçant tout en proférant des insultes et des menaces sur les agents" indique une source policière. Au final, il aura quand même fallu l'intervention de trois patrouilles municipales et trois patrouilles nationales pour parvenir à figer la situation et procéder à l'interpellation des quatre jeunes gens.

Cinq policiers municipaux, dont quatre étaient blessés légèrement, ont décidé de déposer plainte. A l'issue de leur garde à vue, trois des personnes mises en cause se sont vues notifier une convocation en justice pour le 27 août prochain. Le quatrième a bénéficié d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Quant à l'homme victime du vol avec violence à la gare, il a lui aussi porté plainte. Les effets qui lui avaient été dérobés, retrouvés sur les auteurs présumés de l'agression, lui ont été restitués.